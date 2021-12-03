Завтра произойдет второе солнечное затмение в 2021 году - Шамахинская обсерватория
БАКУ /Trend/ - Завтра произойдет второе солнечное затмение в 2021 году.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию им. Н.Туси, это будет полное солнечное затмение.
"Затмение начнется в 09:29:16 и завершится в 13:37:26, максимум затмения наступит в 11:34:38, его продолжительность составит 4 часа 8 минут. Частичное затмение будет наблюдаться на юге Австралии, в Африке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а полное затмение - в Антарктиде.
Солнечное затмение невозможно будет наблюдать в Азербайджане.
Отметим, что первое солнечное затмение в 2021 году произошло 10 июня.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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