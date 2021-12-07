В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO)

Общество 7 декабря 2021 10:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO)

БАКУ /Trend/ - Группе воспитанников государственных детских домов, потерявших обоих родителей и лишенных родительской опеки, предоставлены квартиры в жилом комплексе в Абшеронском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Ключи от квартир им вручил заместитель председателя Агентства социальных услуг Фаиг Агаев.

На церемонии было отмечено, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, помимо семей шехидов и инвалидов войны, улучшаются социально - бытовые условия граждан из социально уязвимых категорий населения, в том числе воспитанников государственных детских учреждений, говорится в сообщении министерства.

«По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в последние годы в Абшеронском районе в качестве одного из социальных проектов Фонда Гейдара Алиева построены многоквартирные дома, переданные в пользование воспитанникам государственных детских учреждений. В этих домах квартирами обеспечены 365 воспитанников детдомов.

Воспитанники детдомов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что окружены постоянным вниманием и заботой государства», - отмечается в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Image
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) - Gallery Thumbnail
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