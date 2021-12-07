Проводится разбирательство в связи с инцидентом в одной из бакинских школ

БАКУ /Trend/ - Проводится разбирательство в связи с инцидентом в бакинской школе №282, где ученик седьмого класса угрожал ножом окружающим.

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в полной средней школе № 282, ученик седьмого класса (имя по определенным причинам не называется) был принят на учебу из приюта и воспитывался в детдоме №2.

«Он не соблюдает дисциплину, ведет себя очень агрессивно, оскорбляет одноклассников и учителей, бьет одноклассников, срывает учебный процесс. Когда классный руководитель и другие учителя призывают его к дисциплине, он может поднять руку и на них. У матери школьника тоже определенные психологические проблемы. 6 декабря около 10.00 она вошла в класс, где обучается ее ребенок, и попыталась провести съемку с целью шантажа педагога. Об инциденте были немедленно проинформированы правоохранительные органы. Нахождение в классе ученика с подобными психологическими проблемами представляет угрозу для учебного процесса. Наличие психологических проблем у его родителя еще больше усугубляет ситуацию", - сказали в школе.

Как сообщили Trend в Управлении образования по г. Баку, в связи с ситуацией с учеником полной средней школы № 282 проводится соответствующее разбирательство.

Отметим, что в социальной сети ранее распространились кадры драки в школе № 282 Сураханского района столицы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)