MEDİA и Нацсовет по телерадиовещанию Азербайджана о законопроекте «О медиа»

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа (MEDİA) и Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана внесли ясность в утверждения, касающиеся законопроекта «О медиа».

Как передает в пятницу Trend, в совместном заявлении, распространенном структурами, говорится, что до внесения законопроекта на рассмотрение Милли Меджлиса (парламент) были организованы широкие общественные обсуждения документа с участием представителей множества СМИ, учтены мнения и предложения журналистов, которые подчеркнули, что он имеет важное значение с точки зрения оздоровления отечественных органов медиа.

В заявлении отмечается, что Агентство развития медиа и Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана с одобрением относятся к активному участию представителей различных сфер общества в обсуждении законопроекта и расценивают это как показатель большого интереса к данному документу.

«Законопроект подготовлен с учетом международных норм, принципов и прогрессивного мирового опыта. При разработке отдельных норм документа были изучены аналогичные законы разных стран, нормы, отвечающие передовым стандартам, были сформированы в соответствии с социальным заказом общества, передовыми стандартами, опытом зарубежных стран и прецедентами ЕСПЧ. Законопроект не противоречит ни статье 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод», ни статье 50 Конституции Азербайджана, а отвечает требованиям соответствующих положений и определяет механизм их защиты.

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в рамках законопроекта связан с выдачей журналистских удостоверений. Обращение по вопросу получения журналистского удостоверения подается на добровольной основе. Журналист может беспрепятственно осуществлять свою деятельность и без получения этого удостоверения, используя все механизмы правовой защиты. Журналист, обратившийся по вопросу включения в Реестр медиа, после предоставления предусмотренной законом информации получает такую возможность, как и возможность получения удостоверения. Журналистское удостоверение подтверждает, что журналист действительно включен в Реестр медиа. Для его получения журналист не должен пройти какой-либо тест. Включение СМИ в реестр направлено на совершенствование и оптимизацию механизма защиты их прав, определение субъектов медиа и круга журналистов, которым могут быть предоставлены льготы, формирование экономической и правовой основы проектов по поддержке их развития», - говорится в совместном заявлении.

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