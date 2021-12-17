Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами прогнозируется слабый туман, умеренный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 10-15 градусов тепла, в высокогорье ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)