Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди с постепенным прекращением утром, днем преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 9-11 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове временами ожидается преобладание северного ветра, что неблагоприятно для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах снег, временами туман, западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)