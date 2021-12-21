В торговых центрах Баку и Гянджи установлены системы проверки COVID-паспортов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проверки COVID-паспортов в торговых центрах Азербайджана ускорены с помощью новых систем.

Как передает во вторник Trend, на входах в торговые центры установлены новые системы ускоренной проверки COVID-паспортов, которые устранят скученность и упростят проверку.

Системы установлены в 28 Mall, Gənclik Mall, Dəniz Mall, Port Baku Mall и Gəncə Mall.

Отсканировав QR-код, указанный на COVID-паспорте, или проведя через прибор удостоверение личности, посетили смогут быстрее пройти в торговые центры. На экране появится информация гражданина, который, не выжидая, сможет двигаться дальше.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)