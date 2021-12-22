В районах Азербайджана выпал снег (ВИДЕО)

Общество 22 декабря 2021 12:51 (UTC+04:00)
В районах Азербайджана выпал снег (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Губинском, Гусарском и Хызинском районах Азербайджана выпал снег.

Как передает в среду Trend, высота снежного покрова в селе Грыз Губинского района составила 25 см, Хыналыге - 17 см, Халтане - 13 см, в селе Ясаб Гусарского района - 15 см, поселке Алтыагадж Хызинского района - 6 см. В райцентре Губы высота снежного покрова составляет 5 см.

Самая низкая температура воздуха зафиксирована в селе Грыз - восемь градусов мороза. Ночью снег выпал и в Габалинском районе.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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