В Азербайджане названа дата выплаты всех пенсий и соцпособий за декабрь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 24 декабря планируется выплатить все пособия, пенсии, компенсации и адресную государственную социальную помощь, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты минтруда и соцзащиты.

Отметим, что за 10 месяцев 2021 года социальные выплаты в электронном порядке были назначены более 113 тысячам граждан.

Число граждан, которым были назначены пенсии, превысило 20 тысяч, пособия - 93 тысячи.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)