Сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 377 человек - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 377 человек.

Об этом сказала во вторник глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

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