В Азербайджане назван пиковый период 2020 г. по инфицированию коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в ноябре - декабре 2020 года.

Об этом сказала во вторник глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

По ее словам, 31 процент тестов на COVID-19, проведенных в этот период, был положительным.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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