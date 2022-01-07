В Азербайджане названы критерии назначения бессрочной инвалидности

БАКУ /Trend/ - Бессрочная инвалидность гражданину в Азербайджане устанавливается после двух назначений второй группы инвалидности на протяжении 10 лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам замдиректора департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.

По его словам, гражданам с первой группой инвалидности назначается бессрочная инвалидность.

"Бессрочная инвалидность также назначается лицам, которые получают пенсию по возрасту. Кроме того, есть определенные случаи назначения бессрочной инвалидности при анатомических дефектах или умственной отсталости", - сказал Юсифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)