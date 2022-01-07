В 2021 г. в Азербайджане были выявлены 19 фактов нанесения ущерба памятникам культуры

БАКУ /Trend/ - В течение 2021 года в Азербайджане был выявлен и предотвращен ряд случаев, связанных со строительными работами в охранной зоне памятников.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли в пятницу на пресс-конференции об итогах деятельности ведомства в 2021 году и планах на 2022 год.

По его словам, по 7 фактам умышленного повреждения или уничтожения памятников были предприняты обращения в правоохранительные органы, по 12 - в местные органы исполнительной власти.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)