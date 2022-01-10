Установка сейсмостанций предусматривается, прежде всего, в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Установка сейсмостанций предусматривается, прежде всего, в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре, сказал Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

По его словам, освобожденные от оккупации территории Азербайджана являются зоной 9-балльного землетрясения.

Он также сообщил, что сейсмостанции в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре были разрушены во время армянской оккупации.

"После освобождения наших земель от оккупации мы приступили к установке сейсмостанций на этих территориях. Их установка, прежде всего, предусматривается в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре. С этой целью Турция безвозмездно предоставит Азербайджану буровую установку. Турецкая делегация в мае прибудет в Азербайджан для определения региона, где будет размещена эта установка", - сказал Етирмишли.

Отметим, что до 2025 года Республиканский центр сейсмологической службы планирует установить в Карабахе 10 сейсмостанций.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)