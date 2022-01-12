В Азербайджане задержаны 4 человека, проникшие без разрешения на освобожденные территории (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны четыре человека за проникновение на освобожденные территории без разрешения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД страны.

Как отмечается, сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск принимаются необходимые и неотложные меры по пресечению попыток проникновения в освобожденные, но не полностью очищенные от мин и взрывных устройств районы.

«В результате мер, принятых сотрудниками Джебраильского РОП, четыре человека задержаны за проникновение на территорию района без разрешения, в обход постов контроля. Следствие установило личности нарушителей, это жители Геранбойского района - Х.Мамедов, А.Мамедов, А.Велисой и А.Абдуллаев. По соответствующей статье Кодекса об административных проступках были составлены и направлены в районный суд протоколы в связи с инцидентом. По решению суда в отношении каждого из нарушителей применен административный арест на 10 суток», - отметили в ведомстве.

(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)