Шамахинская астрофизическая обсерватория предупредила о надвигающейся магнитной буре

БАКУ /Trend/ - 15 января на Земле прогнозируется магнитная буря.

Об этом сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По ее данным, 13-14 января геомагнитная обстановка будет в целом спокойной.

Однако к концу дня 15 января под влиянием высокоскоростных потоков плазмы, исходящих из корональной дыры на Солнце, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря класса G1 (планетарный индекс Kp будет в пределах 2-5), говорится в сообщении обсерватории.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)