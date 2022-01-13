Шамахинская астрофизическая обсерватория предупредила о надвигающейся магнитной буре
БАКУ /Trend/ - 15 января на Земле прогнозируется магнитная буря.
Об этом сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
По ее данным, 13-14 января геомагнитная обстановка будет в целом спокойной.
Однако к концу дня 15 января под влиянием высокоскоростных потоков плазмы, исходящих из корональной дыры на Солнце, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря класса G1 (планетарный индекс Kp будет в пределах 2-5), говорится в сообщении обсерватории.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)
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