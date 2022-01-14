Обнародовано число непригодных к эксплуатации зданий в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число непригодных к эксплуатации зданий в Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти (ИВ) столицы в ответ на запрос Trend, в настоящее время на балансе Жилищно-коммунального хозяйства Баку находится 11 тысяч многоквартирных зданий.

"98 из них непригодны к эксплуатации. Это подтверждено заключением МЧС. В связи с этим уже направлено обращение в Кабинет министров", - отметили в ИВ.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)