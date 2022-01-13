Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщили Trend в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", шестая гонка "Формулы 1" в Баку состоится 10-12 июня 2022 года.

В связи с этим Операционная компания объявила регистрацию волонтеров к новому сезону "Формулы 1".

Заявки на участие в волонтерской программе могут подавать претенденты не младше 16 лет, с отличным знанием английского языка (предпочтение будет отдаваться тем, кто владеет дополнительным иностранным языком), обладающие большим энтузиазмом и решительностью. Желающие подать заявку могут зарегистрироваться по ссылке http://volunteers.bakucitycircuit.com

Каждый волонтер, успешно прошедший отборочные этапы, будет привлечен к деятельности по одному из направлений, таких как человеческие ресурсы, рабочая сила, медиа-операции, операции клуба маршалов, административные операции и по другим необходимым направлениям.

Как правило, Операционная компания уделяет большое внимание не только высокой подготовке волонтеров к соревнованиям, но и их личностному развитию. С этой целью для волонтеров будут организованы различные тренинги, семинары и другие мероприятия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)