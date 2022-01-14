БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 28 613 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 702, вторую - 2 939, третью, бустерную дозу - 22 972 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 621 120. Первую дозу вакцины получили 5 195 727, вторую - 4 709 352 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 716 041 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)