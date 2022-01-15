В Азербайджане выявлены еще 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане выявлены еще 710 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились, 13 - скончались, передает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сих пор в Азербайджане были выявлены в целом 624 918 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 608 145 человек вылечились, 8 510 - скончались, число активных больных составляет 8 263 человека.

За последние сутки в стране проведены 10 150 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 997 160.