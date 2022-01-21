Кубок мира по греко-римской борьбе пройдет в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялось онлайн-заседание Всемирного объединения борьбы (UWW), передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.
В ходе заседания, в котором участвовал член Бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев, приняты важные решения по ряду соревнований, а также определены места проведения соревнований Кубка мира.
По итогам заседания было сообщено, что Кубок мира по вольной и женской борьбе пройдет в Айове (США) в 2022-23 годах. Аналогичные соревнования по греко-римской борьбе пройдут 5-6 ноября в Баку.
Отметим, что в 2004 и 2012-х годах Азербайджан принимал Кубки мира по вольной борьбе.
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