БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил техобслуживания газовых приборов, линий газоснабжения, дымоходов, систем вентиляции.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим вносится изменение в "Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно изменению, за нарушение правил техобслуживания газовых приборов, линий газоснабжения, дымоходов, систем вентиляции физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)