Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли три человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки по одному гражданину получило первую, вторую и третью, бустерную дозу вакцины.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 813 843. Первую дозу вакцины получили 5 214 125, вторую - 4 729 273 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 870 445 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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