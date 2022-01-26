Для дальнейшего укрепления иммунитета рекомендуется применение бустерной дозы вакцины против COVID-19 - совместное заявление

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего укрепления иммунитета рекомендуется применение бустерной дозы вакцины против COVID-19.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

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