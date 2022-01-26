Названо число происшествий природного и техногенного характера в Азербайджане в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году на территории Азербайджана были зарегистрированы 15 247 происшествий природного и техногенного характера.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в годовом отчете министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

Согласно информации, это на 467 случаев, или 3% больше, чем в 2020 году.

Было отмечено, что в результате этих происшествий 55 человек погибли, 206 - получили травмы. Спасателями министерства был спасен 51 человек, 821 человек был эвакуирован.

(Перевод: Нубар Кулузаде)