В Азербайджане список участников 44-дневной войны включат в подсистему Zəfər - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане соответствующие органы готовят список участников 44-дневной войны, который будет включен в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

По его словам, работы в этом направлении продолжаются.

Подсистема Zəfər также уже функционирует, отметил замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)