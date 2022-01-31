В минздраве Азербайджана назвали наиболее распространенные симптомы штамма коронавируса "омикрон"

БАКУ /Trend/ - Симптомы заболевания, вызываемого штаммом коронавируса "омикрон", часто схожи с симптомами острой респираторной инфекции, сказала заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Афаг Алиева, передает Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, в отличие от других разновидностей коронавирусной инфекции, новый штамм в основном поражает верхние дыхательные пути, при этом меньше затрагивая легкие.

"Наиболее распространенными симптомами штамма "омикрон" являются головная боль, насморк и боль в горле. Также у инфицированных встречаются жалобы на утомляемость, повышенную температуру, ломоту и боль в теле, ночную потливость", - добавила Алиева.