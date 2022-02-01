В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение правил парковки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усовершенствуется организация стоянок, платных парковок и повышаются штрафы за нарушения в данной сфере.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке, за парковку транспортного средства на платном парковочном месте без внесения установленной платы или дополнительной платы за пользование парковочным местом сверх оплаченного срока водители будут штрафоваться на сумму 10 манатов.

Согласно другому изменению, если в результате нарушения правил парковки водитель транспортного средства препятствует движению и парковке других транспортных средств, он будет оштрафован на сумму 10 манатов.

Другая поправка предусматривает повышение размера штрафа с 10 до 20 манатов за парковку на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)