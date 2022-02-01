В Азербайджане могут увеличить штрафы за незаконную охоту
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана принимает меры по увеличению штрафов за незаконную охоту.
Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде в прямом эфире передачи Ekspert saatı («Час эксперта») на странице ведомства в Facebook.
По его словам, штрафы за незаконную охоту на диких животных будут увеличены в несколько раз, причем на некоторые виды животных - до 10 раз.
"Считаю, что в ближайшее время эти штрафы будут увеличены", - сказал Ализаде.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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