В Азербайджане определяется порядок приема пожертвований религиозными организациями
БАКУ /Trend/ - Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования с помощью банковских карт и электронных платежных систем.
Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался во втором чтении 15 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
Согласно изменениям, религиозные структуры смогут обращаться по вопросу добровольных пожертвований, а также получать эти пожертвования наличными или с помощью банковских карт, электронных платежных систем или по интернету.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
«Лаборатория Касперского» и Интерпол предотвратили киберограбление центрального банка в Латинской Америке
Араик Арутюнян в ближайшее время будет задержан и привлечен к следствию - Генпрокуратура Азербайджана
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Товузского районов - минобороны
Заседание в формате "3+3" в Тегеране способствует лучшему обеспечению интересов стран региона - Лавров
Alstom готова обеспечить железные дороги Азербайджана необходимым оборудованием - управляющий директор
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о планах развития сотрудничества с финструктурами Азербайджана (Интервью) (ФОТО)
Почти четверть компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти являются азербайджанскими - гендиректор (Интервью) (ВИДЕО)
В Азербайджане для допуска в рестораны и торговые центры необходимо привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19
В Азербайджане вступило в силу новое требование по сертификату в связи с COVID-19 для сотрудников и студентов научных и образовательных учреждений
В Азербайджане с сегодняшнего дня лица, не привившиеся третьей дозой вакцины от COVID-19, не будут допускаться на свадебные торжества