Дорожная полиция Баку распространила информацию о ДТП, совершенном Наджмеддином Садыковым

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция города Баку распространила информацию о дорожно-транспортном происшествии, совершенном бывшим первым заместителем министра обороны Азербайджана - бывшим начальником Генерального штаба ВС генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

Как сообщил Trend в среду главный инспектор Управления дорожной полиции Араз Аскерли, в связи с ДТП, совершенным Садыковым Наджмеддином Гусейн оглу, который управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 90-AS-020, был составлен протокол по статье 327.1 Кодекса об административных проступках.

Происшествие было задокументировано, ущерб, нанесенный другому транспортному средству, был возмещен.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)