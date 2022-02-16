Дорожная полиция Баку распространила информацию о ДТП, совершенном Наджмеддином Садыковым
БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция города Баку распространила информацию о дорожно-транспортном происшествии, совершенном бывшим первым заместителем министра обороны Азербайджана - бывшим начальником Генерального штаба ВС генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.
Как сообщил Trend в среду главный инспектор Управления дорожной полиции Араз Аскерли, в связи с ДТП, совершенным Садыковым Наджмеддином Гусейн оглу, который управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 90-AS-020, был составлен протокол по статье 327.1 Кодекса об административных проступках.
Происшествие было задокументировано, ущерб, нанесенный другому транспортному средству, был возмещен.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)
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