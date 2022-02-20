В Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

С дневного времени 21 февраля до утра в районах Азербайджана местами ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с.