В Баку ожидается сильный ветер
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.
С дневного времени 21 февраля до утра в районах Азербайджана местами ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с.
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