В Баку открылись торговые палатки в преддверии праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В разных частях Баку в преддверии праздника Новруз открылись торговые палатки, где реализуются продовольственные и непродовольственные товары.

Как сообщает во вторник Trend, одна из них действует у выхода станции метро "Эльмляр Академиясы".

В частности, наблюдается достаточный спрос покупателей на пищевые продукты, используемые при подготовке непосредственно к празднику Новруз. Отметим, что килограмм очищенного грецкого ореха предлагается по 12-16 манатов, фундука - 10-12 манатов, а стоимость семени составляет 3-6 манатов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)