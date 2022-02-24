Названа причина обрушения строящегося здания в Баку (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространенная в СМИ информация об обрушении строящегося дома является необоснованной.
Об этом сказал журналистам директор строящей здание компании City Garden Ибрагим Достумалиев, сообщает Trend.
По его словам, это нежилое двухэтажное строение технического назначения.
«В связи с коренным изменением проекта начался снос установленных опалубок для бетонных работ.
Инцидент произошел по неосторожности подрядчика. В результате пострадал один человек. На строительстве работали шесть человек, один из которых получил легкие травмы», - сказал Достумалиев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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