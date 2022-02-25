В Азербайджан прибыла группа врачей из Турции для осмотра ветеранов войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан накануне прибыла бригада врачей из одной из крупнейших больниц Турции - VM Medikal Park, сообщили Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

В состав бригады, в частности, вошли нейрохирург, пластический хирург и детский гематолог.

Врачи осмотрели 20 ветеранов войны, вернувшихся в Азербайджан после успешного завершения лечения в Турции, и одного ребенка из семьи шехида. Эти же врачи проводили операции азербайджанским ветеранам в Турции.

С февраля 2021 года Фонд YAŞAT на основании заключения врачей направляет на лечение в Турцию ветеранов Отечественной войны Азербайджана. На сегодняшний день 165 ветеранов были прооперированы и прошли лечение в различных больницах Турции, 119 из них вернулись на родину после завершения лечения. В настоящее время на лечении в Турции находятся 46 тяжелораненых ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)