Парламент Азербайджана утвердил новые штрафы за нарушение правил техобслуживания газовых установок

БАКУ /Trend/ - Законопроект о новых штрафах за нарушение правил техобслуживания газовых установок и газопроводов, дымовых труб, а также вентиляционных линий утвержден Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана в третьем чтении.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены законопроекты о внесении изменений в закон "О газоснабжении" и Кодекс об административных проступках.

Так, согласно одному из изменений, предлагается добавить в Кодекс об административных проступках статью 279.0.1-1 касательно нарушения правил техобслуживания газовых установок и газопроводов, дымовых труб и вентиляционных линий.

Также в новой редакции статьи 542 предусмотрены штрафы за невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за газоснабжением.

За указанное нарушение физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.

Законопроекты были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)