Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования с помощью банковских карт

БАКУ /Trend/ - Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования посредством банковских карт, электронных платежных систем.

Как сообщает Trend, сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) было обсуждено изменение в закон "О свободе вероисповедания".

Изменение предусматривает, что религиозные структуры смогут принимать пожертвования наличными или посредством банковских карт, электронных платежных систем.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)