В Азербайджане разрабатывается порядок приема на работу в детсады - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается порядок приема на работу в детские сады.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, он будет аналогичен порядку приема на работу учителей.

Глава ведомства также сообщил, что позже будет предоставлена информация о содержании и форме вопросов к кандидатам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)