Госкомитет обратился к азербайджанцам, отправившимся из Украины в Польшу и Венгрию

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, работая во взаимодействии с другими ведомствами по ситуации в Украине, мобилизовал все возможности для того, чтобы наши соотечественники благополучно прибыли в Азербайджан.

Как сообщили в воскресенье Trend в Госкомитете, азербайджанцы, которым удалось въехать в Польшу и Венгрию, могут оставаться в действующих в этих странах Домах Азербайджана до тех пор, пока их не эвакуируют.

В Дом Азербайджана в Польше можно позвонить по телефону +48 732 858 585, в Дом Азербайджана в Венгрии +994 50 662 19 89.

В ведомстве добавили, что номера работают в круглосуточном режиме.