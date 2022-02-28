10 азербайджанских студентов вывезены из Киева

БАКУ /Trend/ - Девять азербайджанских студентов покинули украинскую столицу после пребывания в течение нескольких дней в затруднительном положении на подземной парковке одного из жилых домов в Киеве.

Об этом Trend сообщила в понедельник пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы.

По ее словам, к ним присоединился еще один студент, наш соотечественник, и они уехали из Киева на поезде в более безопасное место.

Вахидгызы отметила, что Госкомитет по работе с диаспорой находится в постоянном контакте со студентами и просит их родителей и других родственников не волноваться.

Как только появится возможность, студенты будут отправлены в одну из стран, граничащих с Украиной, и эвакуированы в Азербайджан, сказала она.

Государственный комитет по работе с диаспорой по поручению правительства Азербайджана в координации с соответствующими государственными органами продолжает работу по эвакуации соотечественников, проживающих в Украине, в Баку.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)