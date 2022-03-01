Из Харькова эвакуированы еще 500 граждан Азербайджана - консульство

БАКУ /Trend/ - Ситуация в Харькове остается напряженной. Несмотря на это, Почетное консульство Азербайджана в этом украинском городе продолжает свою работу. Утром первого марта 500 наших соотечественников выехали из Харькова во Львов, сообщили Trend в консульстве.

По его данным, гражданам Азербайджана будет оказана поддержка в процессе перехода границы с Польшей.

"Также в результате переговоров почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова с Харьковским управлением Южной железной дороги и железнодорожным вокзалом города были выделены места для ежедневной эвакуации граждан Азербайджана. Просим соотечественников, желающих покинуть Харьков, связаться с дежурной частью железнодорожного вокзала и Почетным консульством Азербайджана.

Сотрудники Почетного консульства оперативно рассматривают обращения наших соотечественников и поддерживают с ними постоянную связь.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в Почетное консульство в Харькове по номеру (+38057) 7000531, (+380) 57 700 05 31 и по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: )