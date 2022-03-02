В ABADA рассказали о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове

БАКУ /Trend/ - Состояние здоровья трех азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове, оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу.

По его словам, в настоящее время водители находятся на лечении в больнице.

Он также сообщил, что эвакуация азербайджанских водителей из Украины продолжается. На сегодня из Украины обеспечен пропуск семи грузовиков, отметил пресс-секретарь.

«В настоящее время шесть грузовиков находятся в Болгарии. Один из них пересечет румынскую границу. На сегодня также запланирована эвакуация водителей, осуществляющих международные грузоперевозки. Общественность будет проинформирована об этом подробно», - сказал Эльдароглу.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)