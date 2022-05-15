Награждены победители «Бакинского марафона-2022» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье прошла церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2022».



Как сообщает в воскресенье Trend, среди мужчин первое, второе и третье место заняли российский спортсмен Ринас Ахмадеев, турецкий спортсмен Омер Алкан и спортсмен из Чехии Владимир Марчик.



А среди женщин первое место заняла Валентина Верецка из Украины, второе - спортсменка из Турции Дилек Озтюрк и третье место - украинская спортсменка Валентина Полтавская.



Участники соревнований отметили высокий уровень организации данного мероприятия и выразили удовлетворенность от участия. Также, они отметили большую поддержку от жителей столицы Азербайджана.



Спортсмены заявили о желании принимать в дальнейшем участие на подобных соревнованиях в Баку.



Отметим, что 15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован V Бакинский марафон.



Для участия на «Бакинском марафоне-2022» зарегистрировалось около 15 000 участников.



Наряду с гражданами Азербайджана на участие в марафоне подали заявки иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также участники из ряда других стран. В число тех, кто прошли регистрацию, входят участники из США, Германии, ОАЭ, Великобритании, Китая, Франции, Камеруна, Нигерии, Казахстана, России, Турции, Украины, Уганды и других стран.



Бакинский марафон, организуемый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни.



Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!» организован совершенно по новому маршруту.



«Бакинский марафон-2022», протяженность маршрута которого составляет 21 километр, стартовал и завершился на Площади Государственного флага.