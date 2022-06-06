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С сегодняшнего дня в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ограничивается движение транспорта на ряде улиц Баку

Общество Материалы 6 июня 2022 09:42
С сегодняшнего дня в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ограничивается движение транспорта на ряде улиц Баку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня ограничивается движение транспорта на проспектах и ​​улицах Баку, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Движение транспорта возобновится с утра 14 июня.

Было отмечено, что ограничение на движение транспорта будет применяться в трех зонах - территория Ичеришехер, площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, а также улица 50-летия ООН.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет в Баку 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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