С сегодняшнего дня в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" ограничивается движение транспорта на ряде улиц Баку

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня ограничивается движение транспорта на проспектах и улицах Баку, где пройдут соревнования Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.
Движение транспорта возобновится с утра 14 июня.
Было отмечено, что ограничение на движение транспорта будет применяться в трех зонах - территория Ичеришехер, площадь Азадлыг и прилегающие к ней улицы, а также улица 50-летия ООН.
Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет в Баку 10-12 июня.
(Перевод: Фидан Мустафаева)