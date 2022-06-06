В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения вирусом оспы обезьян - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник сказал СМИ министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Несмотря на то, что в мире растет число случаев заражения вирусом оспы обезьян, в Азербайджане заражения этим вирусом не зафиксировано. Мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу с офисом в стране и Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Азербайджане нет факторов, способствующих распространению данного вируса. Надеемся, что соблюдение населением гигиенических правил не позволит этому вирусу распространиться в нашей стране", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)