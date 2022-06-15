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В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 15 июня 2022 19:36
В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Кубок, завоеванный национальной сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы, был провезен на специальном автобусе по центральным частям Баку.

Как сообщает в среду Trend, в рамках городского тура автобус с участниками национальной команды, а также болельщиками в 16:30 выехал из парка имени Гусейна Джавида и проехал по маршруту в направлении "Flame Towers", крепостных ворот "Гоша Гала", Девичьей башни, площади "Азнефть" и площади Флага.

Автобус остановится на бульваре "Белого города", двигаясь через парк Победы. Также сегодня в 19:00 на бульваре "Белого города" состоится концерт.

Trend представляет видеокадры городского тура

В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку продемонстрировали Кубок чемпионата Европы по мини-футболу (ФОТО/ВИДЕО)
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