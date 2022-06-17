В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана огласил результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, которые состоялись 4-5 июня этого года.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке.

Результаты экзаменов также можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 38 539 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 4 568 на них не явились. Результаты 9 человек аннулированы за нарушение правил экзамена.

ГЭЦ отмечает также, что с 21 июня будет организован процесс онлайн-апелляции (через программу Zoom или по телефону). Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 20 июня до 17:00 22 июня, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ.

Для абитуриентов, выполнивших условия конкурса, будет предоставлена дополнительная информация о датах выбора специальности.

ГЭЦ доводит до внимания абитуриентов, обратившихся в апелляционную комиссию по результатам экзаменов по II и III группам специальностей и получивших положительный ответ, что соответствующие изменения уже отражены на их страницах.

​ (Перевод: Нубар Кулузаде)