В Азербайджан планируется доставить тесты для диагностирования оспы обезьяны - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан планируется доставить тысячи тестов для диагностирования оспы обезьяны.

Как сообщает Trend, об этом сказала в понедельник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в связи с этим правительство Азербайджана обратилось в ВОЗ: "Существует несколько типов этого заболевания. Распространение которого из них возможно с большей вероятностью, пока изучается. Мы сотрудничаем с министерством здравоохранения и Объединением по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB). Тесты будут доставлены в короткие сроки".

Представитель ВОЗ отметила, что в настоящее время в стране нет значительной угрозы в связи с этим, вакцинация всего населения от этого заболевания предметом обсуждения не является.

"Проводятся исследования. Люди, входящие в группы высокого риска, могут быть привлечены к вакцинации, но нет необходимости в вакцинации всего населения", - сказала она.

Ханде Харманджи добавила, что оспа обезьян не такое опасное заболевание, как COVID-19, однако следует держать ситуацию в связи с этим под контролем.

(Перевод: Нубар Кулузаде)