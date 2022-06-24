Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти SOCAR и Kapital Bank (ФОТО)

Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) SOCAR и Kapital Bank, уделяющим особое внимание развитию образования.

В церемонии подписания приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев и представители обоих учреждений.

Меморандум предусматривает сотрудничество между Kapital Bank и БВШН по различным направлениям. Так, в рамках документа предполагается реализация эффективных мероприятий, таких как учреждение стипендиальных программ для студентов, организация различных конференций, проведение «Дней карьеры», трудоустройство выпускников. Студенты не будут единственными бенефициарами меморандума. Сотрудники Kapital Bank тоже получат возможность участвовать в различных тренингах и образовательных программах.

Выступив на церемонии, ректор Эльмар Гасымов отметил, что этот меморандум заложил основу для плодотворного сотрудничества с Kapital Bank: «Сотрудничество с первым банком страны создает большие возможности для студентов. Подписанный нами меморандум о сотрудничестве создает широкие возможности для трудоустройства студентов БВШН, обучающихся по специальностям «Бизнес-администрирование», «Компьютерная инженерия» и «Информационная безопасность». Наш студент Гусейн Гамбаров уже работает в Kapital Bank и 4 наших студента проходят стажировку там. Мы верим, что в следующем году эти цифры увеличатся. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Kapital Bank будет полезным для обеих сторон и нашего общества».

Выступая на мероприятии, председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев отметил, что они всегда придавали большое значение сотрудничеству с учебными заведениями и что благодаря этому было подготовлено большое количество специалистов: «Благодарю вас за проявленный вами интерес к партнерству с Kapital Bank. Благодаря таким проектам в нашем банке работает и проходит практику большое количество студентов. Бакинская высшая школа нефти – это вуз, дающий образование высокого качества. Качественное образование – это качественные специалисты. Как банк, который готовит больше всего специалистов финансового рынка, мы считаем, что сотрудничество с БВШН внесет большой вклад в развитие этой сферы».

Следует отметить, что Kapital Bank регулярно уделяет внимание образовательным проектам. Участие банка в различных проектах, таких как Международная выставка образования, Республиканская предметная олимпиада, «Учи для Азербайджана», «Образовательный автобус», «У меня есть идея», «Группы завтрашнего», а также его совместная деятельность с другими учебными заведениями, такими как Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Бакинский Инженерный Университет, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Университет АДА – яркое тому подтверждение. В ближайшее время также планируется реализация новых проектов в сфере образования.

В конце церемонии председателю Правления Kapital Bank Ровшану Аллахвердиеву вручили дипломом «Почетного гостя».