Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами прогнозируются кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди с перерывами, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах ночью – 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)